Çankırı Milli Eğitim Müdürü Işık, Orta ilçesini ziyaret etti

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Orta ilçesinde incelemelerde bulundu.



Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce'yi makamında ziyaret eden Işık, ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile görüşen Işık, İsmail Nazire Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Burada öğrencilerle sohbet eden Işık, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, "Az okursanız birinci kattan bakarsınız, biraz daha okursanız ikinci kattan görürsünüz. Daha çok okudukça daha yükseğe çıkar, olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz. Ben sizlere sadece ders çalışın demiyorum, mutlaka kitap okuyun diyorum." dedi.

