        Çankırı Müzesinde seramik sergisi ve atölye çalışması düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Aralarında 9 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu Çankırı Müzesi'nde Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli tarafından düzenlenen programda, ziyaretçiler seramiğin sanata dönüştüğü yolculuğa şahitlik etti.

        "Seramiğimdeki Anadolu Motifleri" isimli sergide ise İnandık Vazosu, Ağrı Dağı, yemeni oyaları motifleri ve Gazze temalı 24 eser yer alıyor.

        Telli, AA muhabirine, Çankırı Müzesinde sergi açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Çankırı Müzesinde daha önce yaptıkları çamur torna çalışmalarına da çok sayıda kişinin katıldığını anlatan Telli, "Bu, aslında çocukların ilk sanat dallarından biri olan çamuru tanımalarını gerçekleştirerek, hayatlarının bir parçası olmasını istedik. Bu şekilde tarihe, kültüre dokunduklarında onu daha iyi koruyabileceklerini gördüm. Bu nedenle onların ilk sanat dalını en başından itibaren görmelerini istedik. Deneyimlediklerinde de çok mutlu olduklarını gördük." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

