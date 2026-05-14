        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da 1 milyon sebze fidesi üreticiyle buluşturuluyor

        Çankırı'da 1 milyon sebze fidesi üreticiyle buluşturuluyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında il genelinde 1 milyon tüplü sebze fidesi çiftçilere ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü atölyesinin bahçesinde gerçekleştirilen fide dağıtım törenindeki konuşmasında, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

        Maliyetlerin arttığı bir dönemde üretim yapmanın zor olduğunu belirten Çakırtaş, "Çiftçilerimiz her türlü şartta üretimlerini yapıyor. Dünyada herhalde önemi hiçbir zaman azalmayacak, insanoğlu var oldukça ihtiyaç duyulacak tek şey gıdadır. Bir gün enerjisiz kalabiliriz, elektriksiz kalabiliriz. Geçmiş yıllarda evlerimizde gaz lambasıyla oturuyorduk. Ben çocukluğumdan çok kısa hatırlıyorum. Elektrik yoktu ama insanlar yaşıyordu. Araçlar yoktu, başka araçlarla, öküz arabalarıyla tarla ekiyorduk, elle biçiyorduk. Bir şekilde yapabiliyorduk ama ekip biçtiğimiz veya bugün dağıtılacak fideleri biz dikmezsek, ekmezsek, üretmezsek vay halimize." ifadesini kullandı.

        Dünya nüfusu arttıkça gıda arzının ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığına işaret eden Çakırtaş, "14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle ilimizde de hem İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız işbirliğiyle nisan ve mayıs aylarında toplamda 1 milyon tüplü fide dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 8 milyon liralık maliyeti olan bu çalışmayı arkadaşlarımız organize etmişler ve siz değerli çiftçilerimizle buluşturuyorlar." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan da sadece fide teslimi gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda emeği toprağa işleyen, emeğiyle ülke geleceğine katkı sağlayan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladıklarını dile getirdi.

        Sebze, nohut ve susam yetiştiriciliği olarak 3 farklı proje ile Çankırı'ya 11 milyon liralık yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Candan, "Projemiz sayesinde ilimizde bin çiftçimiz yaklaşık 650 dekar alanda sebze üretimi gerçekleştirecek. Temin edilen sebzeler arasında domates, biber, hıyar, patlıcan, dolmalık biber ve kapya biber bulunmaktadır. Biliyoruz ki güçlü tarım, güçlü çiftçiyle mümkündür." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından domates, biber, hıyar ve patlıcan fideleri çiftçilere dağıtıldı.

        Mayıs ayı sonuna kadar Çankırı'da üreticilere toplam 1 milyon sebze fidesi dağıtılacağı bildirildi.

        Programa İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli ile çiftçiler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        "Bunların konuşulması ayıp"
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Çankırı'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Selden etkilenen ördekler koruma altına alındı
        Çankırı'da TÜGVA tarafından "İhtisas Akademi" programı düzenlendi
        Çankırı merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 4 tutuklama (2)
        GÜNCELLEME - Çankırı merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuk...
        "Masaj salonu" adı altındaki ikametlerde fuhuş yaptıran 4 kişi tutuklandı
