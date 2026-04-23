        Çankırı Haberleri Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mapping ve dron gösterisiyle kutlandı

        Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mapping ve dron gösterisiyle kutlandı

        Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dron ve mapping gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mapping ve dron gösterisiyle kutlandı

        Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dron ve mapping gösterisi yapıldı.

        Çankırı Belediyesince düzenlenen kutlama programı kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Karatekin Parkı'nda bir araya gelen çocuklar ve vatandaşlar, Türk bayrağı ve fenerlerle çocuklardan oluşan bando eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uğurcan Öğretmen ve Keloğlan Çocuk Korosu şarkılar seslendirdi, engelli bireyler tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi, şiirler okundu.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın bir kutlamadan öte bir milletin kaderini kendi ellerine aldığı, bağımsızlık meşalesini yaktığı ve umudunu çocuklarının gözlerinde büyüttüğü tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Bu toprakları vatan kılan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Esen, "Bugün kent meydanımızda gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı programda belediyemiz bünyesindeki Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi öğrencilerimiz, çocuk meclis üyelerimiz, halk oyunları ekibimiz olmak üzere tam 350 evladımızın emeği alın teri, heyecanı ve coşkusu var. Her birinizin gözlerindeki o ışık bu meydanı aydınlatmakla kalmıyor, hepimizin de yüreğine umut oluyor." dedi.

        Konuşmanın ardından Kent Meydanı yanındaki Çankırı Müzesi üzerinde mapping gösterisi sunuldu, dron gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
