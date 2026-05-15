Çankırı'da araçlarında 85 bin uyuşturucu hap bulunan 2 zanlı tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı belirlenen bir araç takibe alındı. Ekiplerce araca düzenlenen operasyonda Hasan G. ve Nevzat Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

