Çankırı'da bazı yollarda bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Çankırı-Ankara ve D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde trafik yoğunluğu devam ediyor.



Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz mevkisinde ve Çankırı-Ankara kara yolunda yoğunluk oluşturdu.



Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücüler, aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarılıyor.

