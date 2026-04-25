Çankırı'da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki bir mandıradan büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İlçede bulunan bir mandıradan büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.



Ekiplerce yapılan incelemenin ardından şüpheli araç takibe alındı.



Ankara'nın Çubuk ilçesinde durdurulan araçta şüpheli A.M. ile M.M. yakalanarak Çankırı'ya getirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Şüpheliler tarafından Çubuk'taki hayvan pazarında üçüncü bir kişiye satıldığı tespit edilen hayvan da sahibine teslim edildi.

