Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.



Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 6 aydır yürütülen uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde belirlenen 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ekiplerce yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, çeşitli ebatlarda 20 fişek, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 1 kılıç ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 33 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

