        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 6 aydır yürütülen uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde belirlenen 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, çeşitli ebatlarda 20 fişek, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 1 kılıç ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 33 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

