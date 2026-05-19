Çankırı'da fener alayı düzenlendi
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Şabanözü Yaren Ekibi ile öğrenciler ve vatandaşlar ilçe merkezinde toplandı.
Ellerinde meşalelerle dev Türk bayrağı taşıyan katılımcılar, marşlar söyleyerek yürüdü.
Vatandaşların ilgi gösterdiği program kapsamında yaren ekibi de gösteri sundu.
Etkinliğe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
