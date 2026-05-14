        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giriş: 14.05.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Ömer A. idaresindeki 18 ABD 248 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Hacı Ali Kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikametteki Ali K. yönetimindeki 18 ABD 176 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mahir A. yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Mahir A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan sürücü Ömer A. da buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Büyük Londra Sisi
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        "Bunların konuşulması ayıp"
