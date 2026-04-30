Çankırı'da lise öğrencileri anaokulu duvarlarını resimlerle donattı

Çankırı'da lise öğrencileri anaokulu duvarlarını tuvale dönüştürdü. Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, Kızılırmak Anaokulunun duvarlarını renklendirmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 gün boyunca duvarlara çizilen resimlerle okul duvarları resimlerle donatıldı. Anaokulu öğrencilerinin de katıldığı çizimlerde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

