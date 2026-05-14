Çankırı'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hortum oluştu. İlçede öğleden sonra rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı. Bir süre sonra arazide oluşan hortum, ilçenin birçok noktasından görüldü. Oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.