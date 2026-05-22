Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da örgün eğitimle birlikte hafızlığını tamamlayan 68 öğrenci icazet aldı

        Çankırı'da örgün eğitimle birlikte hafızlığını tamamlayan 68 öğrenci icazet aldı

        Çankırı'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan 68 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Çankırı'da örgün eğitimle birlikte hafızlığını tamamlayan 68 öğrenci icazet aldı

        Çankırı'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan 68 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

        İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu Proje Erkek-Kız Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Külleyesi Spor Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi hafız Tayyib Hoş'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okul tanıtım videosu izlendi.

        Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, anlamlı ve bereketli bir ana şahitlik etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderilmiş en büyük rahmet olduğunu vurgulayan Çakırtaş, "Bugün icazet alacak 68 hafızımız, uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından bu büyük şerefe ulaştı. Fedakarlıklar, sabır ve dualarla örülen yılların sonunda bugün burada bulunuyorlar. Her biri, Kur'an'ın emanetini gönlünde taşıyan birer nefer oldular." dedi.

        Alınan icazetin bir başlangıç olduğunun altını çizen Çakırtaş, "Sizler artık sadece Kur'an'ı ezbere bilen değil, onu yaşayan, anlatan ve temsil eden insanlar olma sorumluluğunu da taşıyorsunuz. Kur'an ahlakını yaşayan gençlerimizle geleceğimiz güçlenecektir. Sizlerin güzel ahlakı, tevazusu, merhameti ve örnek duruşu en etkili tebliğ olacaktır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da hafızlığın şereflerin en büyüklerinden, en güzellerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

        Hafızların yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, "Baştan sona onu hıfz eden, onu zihnine, gönlüne, bütün hücrelerine nakşeden hafızlarımızın şerefi buradan doğmaktadır. Ne güzel bir netice, ne büyük bir payedir. Allah bu yavrularımızın şefaatine bizleri nail eylesin. Bu güzelliği hep beraber yaşadık, inşallah bundan sonra da başta Hacı Murad-ı Veli Ortaokulumuz olmak üzere Kur'an kurslarımızda bu güzellikleri yaşatmaya devam edelim. Her türlü maddi manevi desteği birlikte oluşturalım." diye konuştu.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin de Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'ni başarıyla yürüttükleri Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu'ndan 2023 yılından bugüne kadar sadece proje kapsamında 68 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "İl genelinde hafızlık eğitimine aktif olarak devam eden 338 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu fidanlarımızın 209'u il merkezinde, 129'u ise ilçelerimizde büyük heyecan ve azimle derslerini sürdürmektedir. Ayrıca, Hacı Murad-ı Veli Proje İmam-Hatip Ortaokulu çatısı altında örgün eğitimleriyle birlikte hafızlık yolculuğuna devam eden 102 evladımız da inşallah geleceğin hafızları ve alimleri olarak arkalarından gelen nesillere rehberlik edeceklerdir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hafız öğrenciler adına Sümeyye Acar konuşma yaptı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın duasının ardından hafızlara belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Çankırı Müzesinde seramik sergisi ve atölye çalışması düzenlendi
        Çankırı Müzesinde seramik sergisi ve atölye çalışması düzenlendi
        Şabanözü'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
        Şabanözü'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
        Çankırı ve Kastamonu'da doğum sayısı düştü
        Çankırı ve Kastamonu'da doğum sayısı düştü
        Çankırı'da ata tohumundan yetiştirilen sarıkılçık çeltiğinin ekimine başlad...
        Çankırı'da ata tohumundan yetiştirilen sarıkılçık çeltiğinin ekimine başlad...
        Çankırı'da toprak altında kalan işçi kurtarıldı
        Çankırı'da toprak altında kalan işçi kurtarıldı
        Çankırı'da vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para uyarısı
        Çankırı'da vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para uyarısı