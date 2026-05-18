        Çankırı'da panelvanın park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Şeref C. idaresindeki 34 KMA 798 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Çerkeş ilçesi Kadıköy mevkisinde yol kenarında park halindeki Ahmet Kapan idaresindeki 34 NSD 26 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Dürdane Mindavallı olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsüyle otomobildeki yolcu Selime Kapan, Mehmet Kapan, panelvan sürücüsü ile yanındaki Mehmet Can C, Saliha Ç. ve Talha D. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet Kapan ve Selime Kapan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

