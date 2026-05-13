        Çankırı Haberleri Çankırı'da su baskını yaşanan bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü sağanaktan dolayı su baskınlarının meydana geldiğini söyledi.

        Kentte metrekare başına 47 kilogram yağış düştüğünü belirten Esen, "Belki uzun zamandır ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bu süreçte özellikle Buğday Pazarı Mahallesi dediğimiz bu alt kesimlerde, dere yatağına yakın bölgelerde zemin katlarda su baskınlarımız oluştu. Daha önce de bununla karşılaşmıştık ama bazen agresif yağışlar olup 1-2 saat sürdükten sonra diniyordu. Dün gün boyunca devam etti." dedi.

        Bu süreçte kriz ekibi oluşturduklarını ve tüm müdürlerle teyakkuzda olduklarını vurgulayan Esen, "Dün yaklaşık 47 iş makinemiz, 30 motopomp, 331 personelimizle sahadaydık, 24 saat hemşehrimizin mağduriyetlerini giderebilmek için mücadele ettik. Allah'tan gelen bir şey, afet. Vatandaş her zaman haklıdır. Bununla ilgili altyapı mücadelemiz devam ediyor. Altyapıya bu yıl 100 milyon liralık yatırımımız var ama yağmurdan ötürü gözümüzü açamadık." diye konuştu.

        Vatandaşın mağduriyetlerini gidereceklerini dile getiren Esen, bugün de yağış uyarısı olduğunu, tüm ekiplerle teyakkuzda bulunduklarını belirtti.


        Vatandaşlardan yaklaşık yüzde 80'inin mağduriyetinin giderildiğini anlatan Esen, "450'nin üzerinde ihbar aldık. Dün öğleden sonra her biriyle irtibat kurduk. Bugün de sahada vatandaşımızın derdini dinliyoruz, yarasına merhem olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

