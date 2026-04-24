Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl merkezindeki üç okulda yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şüphelinin M.Ş. olduğu belirlendi.

        Yapılan sorgulamada şüphelinin 36 suç kaydı bulunduğu, 9 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ve il merkezindeki iki camiden hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi.

        Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, Ankara'da olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak Çankırı'ya getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
