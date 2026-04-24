Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl merkezindeki üç okulda yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şüphelinin M.Ş. olduğu belirlendi.



Yapılan sorgulamada şüphelinin 36 suç kaydı bulunduğu, 9 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ve il merkezindeki iki camiden hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, Ankara'da olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak Çankırı'ya getirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

