Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.B, E.Y, E.D, M.D, B.Ç, H.U, S.E.E, Y.B. ve R.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Nisan'da 16 adrese özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

