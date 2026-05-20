Çankırı'da vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Çankırı'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para konularında uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı Belediyesi Hayvan Pazarı'nda çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce broşür dağıtılarak, vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirildi.

