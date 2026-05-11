Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'inde Anneler Günü kutlandı

        Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'inde Anneler Günü kutlandı

        Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yeraltı Tuz Şehri" diye adlandırılan yerin 150 metre altındaki mağarada Anneler Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'inde Anneler Günü kutlandı

        Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yeraltı Tuz Şehri" diye adlandırılan yerin 150 metre altındaki mağarada Anneler Günü programı düzenlendi.

        Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen programda konser verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu ve günün anısına annelere hediye verildi.

        Program sonunda anneleri ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

        Türk milletinde kadının ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Esen, "Her türlü mücadelede hanının yanında olanlar hatunlardır. Geçmişe baktığımızda bunun birçok örneği vardır. Bugünkü başarımızda da annem ve eşim Betül Hanım'ın çok büyük destekleri ve emekleri vardır. Buradan büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Başta şehit annelerinin, tüm annelerin, annemin ve eşimin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme

        Benzer Haberler

        Çankırı'da "Ormanın hayaleti" vaşak görüntülendi
        Çankırı'da "Ormanın hayaleti" vaşak görüntülendi
        Çankırı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Çankırı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Fuarda otomobil ile drift atan sürücü görevliye çarptı: O anlar kamerada
        Fuarda otomobil ile drift atan sürücü görevliye çarptı: O anlar kamerada
        Çankırı'da dev bütçeli Teşvik Programı tanıtıldı
        Çankırı'da dev bütçeli Teşvik Programı tanıtıldı
        Türk kadının cefakarlığı ve mahalle kültürü bu müzede yaşatılıyor
        Türk kadının cefakarlığı ve mahalle kültürü bu müzede yaşatılıyor
        Çankırı'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı