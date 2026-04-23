Çankırı'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Çankırı'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Orta ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sergilendi.



Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce ve Belediye Başkanı Ömer Bezci de çocukların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.



- Ilgaz



Ilgaz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu ve çeşitli gösteriler sergilendi, şiirler okundu.



Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de çocukların ve katılımcıların bayramını kutladı.



- Korgun



Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.



Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyicilerden beğeni topladı.



Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da programın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.



- Bayramören



Nevzat Ayaz İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi, şiirler okundu.



Programa, Kaymakam Hikmet Saka ve eşi İlke Saka, Belediye Başkanı Raşit Güngör, kamu kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.



- Yapraklı



Yapraklı İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sergilendi.



- Çerkeş



Çerkeş'te Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından program Nevzat Ayaz Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.



Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.







