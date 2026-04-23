        Çankırı'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Çankırı'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Orta ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sergilendi.

        Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce ve Belediye Başkanı Ömer Bezci de çocukların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

        - Ilgaz

        Ilgaz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu ve çeşitli gösteriler sergilendi, şiirler okundu.

        Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de çocukların ve katılımcıların bayramını kutladı.

        - Korgun

        Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyicilerden beğeni topladı.

        Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da programın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

        - Bayramören

        Nevzat Ayaz İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi, şiirler okundu.

        Programa, Kaymakam Hikmet Saka ve eşi İlke Saka, Belediye Başkanı Raşit Güngör, kamu kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        - Yapraklı

        Yapraklı İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sergilendi.

        - Çerkeş

        Çerkeş'te Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından program Nevzat Ayaz Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

        Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

