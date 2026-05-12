Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 18:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, su birikintileri nedeniyle şerit çekerek kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapattı.

        Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.

        Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, kovalarla iş yerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Belediye ekipleri de su baskınları nedeniyle çalışma yürütüyor.

        - Can kaybı ve yaralanma bulunmuyor

        Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtti.

        Tüm ekiplerle sahada olduklarını, il merkezi ve ilçelerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Çakırtaş, "AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerimizle sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerimizi alıyoruz. İl genelinde an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

        - Belediyeden vatandaşlara uyarı

        Çankırı Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşları cep telefonlarına gönderilen mesajla uyardı.

        Belediyeden vatandaşlara gönderilen mesajda, kentte yaşanan aşırı yağışların devam edeceği, sel ve su baskını riski bulunduğu belirtildi.

        Vatandaşların bodrum katlarda bulunan dairelerde ve iş yerlerinde tedbirli olmaları gerektiği, mümkün olmadıkça bu alanlarda bulunmamalarının önem arz ettiği aktarılan mesajda, "Dere yatakları, su taşkını riski bulunan bölgeler ve eğimli alanlardan uzak durulması, araçların güvenli bölgelere çekilmesi ve yetkili kurumların yapacağı uyarıların takip edilmesi gerekmektedir. Tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sahada görev yapmakta olup olumsuzluklara karşı çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Çankırı'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Otel havuzunda ölen Elif Nur, 3 aylık hamileymiş (2)
        Otel havuzunda ölen Elif Nur, 3 aylık hamileymiş (2)
        Sumitomo Rubber AKO lastik fabrikası işçileri greve çıkacak
        Sumitomo Rubber AKO lastik fabrikası işçileri greve çıkacak
        GÜNCELLEME - Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        GÜNCELLEME - Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Çankırı'da aranan 57 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 57 şahıs yakalandı