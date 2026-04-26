İstanbul'da yaşayan Dodurgalı gençler memleketlerindeki yaren ocağında buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Orta ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yaren gecesinde, uzun bir aranın ardından memleketlerine gelen gençler, yaren kültürünü tanıma ve hemşehrileriyle tanışma fırsatı buldu.

        Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İstanbul'dan gelen yaren ekibini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Uzun bir aradan sonra beldemizi ziyaret eden gençlerimize ve yaren ekibimize teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlarla gençlerimize Dodurga'yı sevdirmek ve kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Yaren geleneğini geleceğe taşımak hepimizin görevidir." dedi.

        Yaren büyük başağası Bayram Köse de koronavirüs salgını sonrası ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 450 kilometre uzaklıktan buraya geliyoruz. Amacımız, İstanbul'da yaşayan gençlerimiz ile beldemizdeki gençlerimizi bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak ve Dodurga'yı tanıtmak. Yaren kültürü eline, beline, diline sahip olmak demektir. Bu değerleri gençlerimize aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

        Küçük başağa Hilmi Mercan da yaren geleneğinin önemine değinerek, gençlere köklü yaren kültürünü tanıtmak, memleket sevgisini aşılamak için geldiklerini kaydetti.

        Düzenlenen yaren etkinliğinde gençler, orta oyunları oynayarak hemşehrileriyle tanışma fırsatı buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

