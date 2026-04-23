        Kalfat'ta çocuk şenliği düzenlendi

        Kalfat'ta çocuk şenliği düzenlendi

        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Kalfat'ta çocuk şenliği düzenlendi

        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenlendi.

        Beldedeki halı sahada düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, çocukların toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

        Çocukların yüreğinde, zihninde ve karakterinde değer taşıyan, onları milli ve manevi değerlerle donatan toplumların geleceğe güvenle bakacağını dile getiren Doğan, "Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin en değerli hazinesisiniz. Gözlerinizdeki umut, yüzlerinizdeki tebessüm ve kalbinizdeki heyecan, ülkemizin aydınlık yarınlarının en güçlü teminatıdır. Yarının öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, hakimleri, askerleri sizler olacaksınız. Bu özel gün aynı zamanda milli iradenin, demokrasinin ve bağımsızlığın en güçlü simgelerinden biridir. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu vatanı korumak, Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve çocuklarımıza daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin görevidir." dedi.

        Konuşmanın ardından oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi, şişme oyun parkında çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

