Kızılırmak'ta "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı
Kızılırmak ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.
Giriş: 30.04.2026 - 12:41
Kızılırmak Ortaokulu spor salonunda düzenlenen sergide, dönemin askerlerine ait eşyalar ve savaşta kullanılan mühimmat yer aldı.
Sergiyi gezen ziyaretçiler, inceledikleri eserler hakkında bilgi aldı.
Gezici müze sergisi bugün akşam saatlerinde sona erecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri