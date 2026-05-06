Korgun'da ÇEDES etkinliği düzenlendi

Korgun'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında yıl sonu şenlikleri gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü koordinesinde Korgun Ertuğrul Gazi Camisi ve Merkez Büyük Cami'de öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerde, cami içi ve cami dışında çeşitli oyunlar ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildi. Program sonunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Korgun Şubesi tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

