Korgun'da Kurban Bayramı öncesi alınacak önlemler görüşüldü

Korgun ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve hijyen kurallarına ilişkin toplantı düzenlendi.



Kaymakam Ferhat Gür başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kurban kesim işlemlerinin sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.



Toplantıda ayrıca Korgun Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Sezin Çapar ile Çevre Sağlığı Teknisyeni Fadime Yeşil tarafından katılımcılara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, su sanitasyonu ve su depolarının temizliği konularında bilgi verildi.



Toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri Abdullah Akkuş ve Mustafa Öztürk, İlçe Müftüsü Murat Selci, İlçe Özel İdare Müdürü Suat Özkan ile köy muhtarları katıldı.

