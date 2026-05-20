Orta'da bayram öncesi mezarlıklar hükümlüler tarafından temizleniyor
Orta'da Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik yapıldı.
Giriş: 20.05.2026 - 17:27 Güncelleme:
Orta'da Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik yapıldı.
Orta Kaymakamlığı koordinesinde Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı 23 köyde bulunan mezarlıklarda otlar biçildi, çevre temizliği yapıldı.
Hükümlülerin görev aldığı çalışma kapsamında bayram öncesi tüm kabristanların temizlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri