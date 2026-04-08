Ortalı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında bölge üçüncüsü oldu

Çankırı'nın Orta ilçesindeki öğrenciler, Ankara'da düzenlenen "20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda, bölge üçüncüsü oldu.



İsmail Nazire Ünal Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Sultan Serra Koca ve Ecrin Buğlem Bayram, öğretmenleri eşliğinde "Arduino Tabanlı Deprem Simülasyonu ve Akıllı Uyarı Sistemi Pojesi"ni geliştirdi.



Projenin danışmanlığında öğretmen Yılgör Sercan Ateş, sunum sürecinde Tuğba Aktaş, robotik ve teknik tasarım aşamasında ise bilişim teknolojileri öğretmeni Adem Ceylan görev aldı.



Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı için projeyi bu yönde hazırladıklarını belirten Adem Ceylan, "Deprem kuşağını iyi anlatarak deprem anında neler yapmamız gerektiğini iyi anlatabilmek için bu projeyi simülasyon olarak düzenledik. Öğreneceğimiz projelerin fikir üreticileri oldu. Biz de yardım sağladık. Afet ile teknolojiyi birleştirdik. Okulumuzu ve ilimizi Ankara'da temsil etme şansı bulduk." dedi.



Öğrenciler Sultan Serra Koca ve Ecrin Buğlem Bayram da üçüncülük elde ettikleri için mutlu olduklarını kaydetti.







