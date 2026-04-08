        Ortalı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında bölge üçüncüsü oldu

        Çankırı'nın Orta ilçesindeki öğrenciler, Ankara'da düzenlenen "20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda, bölge üçüncüsü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:11 Güncelleme:
        İsmail Nazire Ünal Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Sultan Serra Koca ve Ecrin Buğlem Bayram, öğretmenleri eşliğinde "Arduino Tabanlı Deprem Simülasyonu ve Akıllı Uyarı Sistemi Pojesi"ni geliştirdi.

        20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan öğrenciler Ankara'da düzenlenen bölge finallerinde üçüncülüğü elde etti.

        Projenin danışmanlığında öğretmen Yılgör Sercan Ateş, sunum sürecinde Tuğba Aktaş, robotik ve teknik tasarım aşamasında ise bilişim teknolojileri öğretmeni Adem Ceylan görev aldı.

        Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı için projeyi bu yönde hazırladıklarını belirten Adem Ceylan, "Deprem kuşağını iyi anlatarak deprem anında neler yapmamız gerektiğini iyi anlatabilmek için bu projeyi simülasyon olarak düzenledik. Öğreneceğimiz projelerin fikir üreticileri oldu. Biz de yardım sağladık. Afet ile teknolojiyi birleştirdik. Okulumuzu ve ilimizi Ankara'da temsil etme şansı bulduk." dedi.

        Öğrenciler Sultan Serra Koca ve Ecrin Buğlem Bayram da üçüncülük elde ettikleri için mutlu olduklarını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        Şabanözü Kaymakamı Urhan, ilçe kütüphanesinden en çok kitap okuyan öğrencil...
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağdı
        Çankırı'da aranan 54 şahıs yakalandı
        Çankırı Karatekin Üniversitesinden İsrail'in çıkardığı idam yasasına tepki
        Çankırı'da ters yönde ilerleyen araç trafikten men edilirken sürücüsünün eh...
        Çankırı'nın tescilli lezzeti damak çatlatıyor
