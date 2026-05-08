Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Polis Akademisi Bandosu Çankırı'da konser verdi

        Polis Akademisi Bandosu Çankırı'da konser verdi

        Çankırı'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 22:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis Akademisi Bandosu Çankırı'da konser verdi

        Çankırı'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser düzenlendi.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki programın açılışında konuşan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kulaklarda bırakacakları hoş bir sedanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren İnal, "Bugün akşam sahneye çıkacak her arkadaşım, enstrüman çalanlar, folklor gösterisinde bulunan arkadaşlarımız, vokaller ve bütün sazların hepsi emniyet teşkilatında polis memuru olarak görev yapan arkadaşlarım. Pek çok uluslararası festivale, pek çok konsere iştirak ettiler. Ama bu güzel akşamda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, bozkırda açan bu çiçeğin olduğu yerde konser vermek bizim için çok manalı." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş da Çankırı'da öğrencisiyle, kamu görevlisiyle, polisiyle, askeriyle, öğrencisiyle, vatandaşıyla güzel bir ambiyansı birlikte yaşadıklarını belirterek, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak tabii ki ilk hedefimiz eğitim öğretim fakat eğitim öğretimin yanında toplumsal katkı anlamında, mutluluk iklimini oluşturma anlamında da bu tür sosyal faaliyetlerde, kültürel etkinliklerde bir arada olmanın çok büyük önemi var. Üniversite olarak bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından şarkılar, türküler söylendi, kaşık oyunları, halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Alevlere teslim olan ev küle döndü
        Alevlere teslim olan ev küle döndü
        Çankırı Valisi Çakırtaş, Orta ilçesini ziyaret etti
        Çankırı Valisi Çakırtaş, Orta ilçesini ziyaret etti
        "Tiyatro Treni" Çankırı'da sanatseverlerle buluştu
        "Tiyatro Treni" Çankırı'da sanatseverlerle buluştu
        Korgun'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Korgun'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Çankırı'da diş taraması yapılan öğrencilerin birçoğunda çürük tespit edildi
        Çankırı'da diş taraması yapılan öğrencilerin birçoğunda çürük tespit edildi
        "Tiyatro Treni" Çankırı durağında izleyiciyle buluştu
        "Tiyatro Treni" Çankırı durağında izleyiciyle buluştu