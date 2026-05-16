Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki, Çankırı Şubesinin 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Çankırı Şubesinin 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı.





Baki, Çankırı'daki bir otelde düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, toplu sözleşme sürecine giderken her branşta çalıştaylar, sempozyumlar düzenlediklerini söyledi.





Rüzgara göre yön değiştiren bir sendika olmadıklarını belirten Baki, "Sendikal mücadeleyi sizlerle beraber yapıyoruz. Bu sendikanın temeli sağlam, çimentosu sağlam, demiri sağlam. Ufak tefek zelzelelerle asla bu sendika hasar görmez, asla tepetaklak gitmez. Sendikacılığın sadece toplu sözleşme masasından ibaret olmadığını da sizlerin bilmesini istiyoruz. Toplu sözleşme süreci bitti, bizim mücadelemiz yeni başladı. Konuşuyoruz, görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.



Hiçbir kimseyi ötelemediklerini dile getiren Baki, "Sizlerin her zaman yanındayız, yakınındayız, bir telefon kadar uzağız. Genel başkanımız sağlık çalışanlarına, sağlık kuruluşlarına yakın bir yerden lojman yapılmasıyla ilgili fitili ateşledi. Bizler de bu fitili her gittiğimiz toplantıda yeniden alevlendirmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.



Sağlık-Sen Çankırı Şube Başkanı Tuna Dinç ise birliklerini perçinlemek, güçlerini tazelemek ve yarınlara daha güçlü yürümek için bir arada olduklarını vurgulayarak, "Biz lafla değil, icraatla konuşanların sendikasıyız. Biz vaat değil, kazanım sendikasıyız. Biz kuruşun değil, duruşun sendikasıyız. 2012’den bugüne kadar bizlerle yol yürüyen, desteğini esirgemeyen tüm gönül erlerine selam olsun. İyi ki varsınız." diye konuştu.



