Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.

        İlkadım ilçesinde toplanan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri, taşıdıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

        - Çankırı

        Çankırı'da Kucaklama Taşı'nda toplanan sendika üyeleri, pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

        Düzenlenen programda konuşan Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Baranlı ve Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

        - Sinop

        Sinop'ta çeşitli sendikalar tarafından organize edilen kutlama programı çerçevesinde sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

        Eski otogar mevkisinde bir araya gelen grup, Bülent Ecevit Caddesi'nden Türk bayrakları, döviz ve pankartla Uğur Meydanı'na kadar yürüdü.

        Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muhittin Durdu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konuşma yapıldı.

        Kutlama, yerel sanatçılarca gerçekleştirilen konserin ardından sona erdi.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da çeşitli sendikalar tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, pankartlar ve sloganlarla çalışma hayatındaki sorunlara dikkati çekti.

        Belediye Başkanı Hasan Baltacı, programda yaptığı konuşmada emekçilerin yanında olduğunu dile getirerek, "Bugün tatil günü değildir. Bugün işçi sınıfının bütün dünyada birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bu dayanışma ruhunu güçlendirdiğiniz ölçüde bu ülkede yapamayacağımız hiçbir şey yok." diye konuştu.

        Program, sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından sona erdi.

        - Amasya

        ​​​​​​​Amasya Kurtboğan Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, slogan atarak Şehzadeler Gezi Yolu'ndan Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

        Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

        Sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından program sona erdi.

        - Tokat

        Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana giren gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekti.

        Sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da ihracat Mart ayında 40 milyon 702 bin dolar oldu
        Çankırı'da ihracat Mart ayında 40 milyon 702 bin dolar oldu
        Çankırı'da Yeşilay tarafından anaokulu velilerine "teknoloji kullanımı" eği...
        Çankırı'da Yeşilay tarafından anaokulu velilerine "teknoloji kullanımı" eği...
        Kızılırmak'ta "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açı...
        Kızılırmak'ta "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açı...
        Çankırı'da lise öğrencileri anaokulu duvarlarını resimlerle donattı
        Çankırı'da lise öğrencileri anaokulu duvarlarını resimlerle donattı
        Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesinde Matematik Müzesi aç...
        Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesinde Matematik Müzesi aç...
        KUZKA desteğiyle hayvancılıkta eğitimli insan kaynağı yetişiyor
        KUZKA desteğiyle hayvancılıkta eğitimli insan kaynağı yetişiyor