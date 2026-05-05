Sanayileşen ilçede bulunan atıl kamu binası ihtiyaç üzerine eğitim yuvasına dönüştürüldü

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde uzun yıllar atıl vaziyette kalan kamu binası, hayırseverlerin desteğiyle yapılan gerekli düzenlemenin ardından ilkokul olarak hizmet vermeye başladı.



Son yıllarda göç alan ve genç nüfusu artan ilçede, mevcut ilkokulun kapasitesinin yetersiz kalması üzerine eğitim öğretimde dönem başında sabahçı-öğlenci sistemine geçildi.



Organize sanayi bölgesinde çalışan ailelerin yoğunlukta olduğu ilçede bu sistemle çocukların uzun saatler evde yalnız kalacağı, bunun da sosyal ve güvenlik açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.



Bu durum üzerine Kaymakamlık koordinesinde Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki atıl bina gerekli düzenlemenin ardından ilkokula dönüştürülerek ilçede sabahçı-öğlenci sistemi kaldırıldı.



Kaymakam Emre Urhan, AA muhabirine, Şabanözü'nün göç alan ve gençleşen bir ilçe olduğunu söyledi.



İlçede 628 ilkokul öğrencisinin olduğunu ve bir ilkokul bulunduğunu belirten Urhan, "İlçemiz bir sanayi ilçesi ve birçok anne baba fabrikalarda çalışmakta. Sabahçı olan bir çocuk 12.00'de çıktığı zaman akşam 18.00'e kadar veya sabahtan 12.00'ye kadar evde tek başına kalma durumu oluyor. Bu sebepten aile hayatı noktasında sosyal ve güvenlik açısından bir problem oluşabilme ihtimali söz konusuydu." dedi.



Bunun üzerine Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde atölye olarak 2014 yılında deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen ve zamanla atıl hale gelen binayı ilkokula dönüştürmeye karar verdiklerini anlatan Urhan, "Burası ilk olarak atölye olarak kullanılmış, daha sonra geçici olarak ilçe hastanesi, akabinde de belediyenin deposu olarak kullanılmış. Atıl kalmış bir binaydı. Biz 'Burası ilkokul olur mu?' diye düşündük ve hızlı bir şekilde projelendirdik. 5 ay gibi bir sürede çok titiz ve yoğun çalışmayla burayı ilkokula dönüştürdük." diye konuştu.



- Bina hayırseverlerin desteğiyle dönüştürüldü





Dönem başında çalışmalara başladıklarını ve ikinci dönemin başında yeni ilkokulu açarak ilçede tam gün eğitime geçtiklerini dile getiren Urhan, okulun dönüştürülmesinin hayırsever vatandaşların desteğiyle yapıldığını, hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını kaydetti.



Çankırı'nın geleneksel kültürünün en önemli simgesi olan yaren kültürünün gelecek nesillere aktarılması için okulun adını Yarenler İlkokulu koyduklarını vurgulayan Urhan, şöyle konuştu:



"Buranın öncelikle tüm altyapısını baştan aşağı yeniledik. Tüm tadilatını, tesisatını yaptık. Tabii bunları yaparken belli bir proje kapsamında yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğünün İnşaat ve Emlak Hizmetleri biriminin yaptığı projeyle yaptık. Projeyi tamamladıktan sonra müfettişler gelip buranın okul olabileceği onayını verdi, akabinde de Bakanlık onayını aldık ve resmi olarak okulumuz açılmış oldu."



- Aileler de yeni ilkokulun açılmasından memnun



Öğrenci velisi Zehra Kılıç da tam gün eğitime geçildiği için mutlu olduklarını belirterek, "İki çocuğum var, biri üç, diğeri birinci sınıfa gidiyor. Sabahçı-öğlenci olduğunda oğlum sabah gidiyordu, öğleden sonra da kızım gidiyordu. Biz sürekli gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Şimdi tam güne geçtiği için rahatladık, öğle yemeği de okulda veriliyor." diye konuştu.



Özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencinin annesi Nuray Karsavuranoğlu da yeni okulun açılmasıyla sınıflarda yoğunluğun azaldığını anlatarak, "Burada merdiven yok. Bizim için merdiven sıkıntı oluyordu, özellikle tuvalet konusunda. Burası düzayak olduğu için daha avantajlı. Biz çok memnun olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

