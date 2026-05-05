Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Sanayileşen ilçede bulunan atıl kamu binası ihtiyaç üzerine eğitim yuvasına dönüştürüldü

        Sanayileşen ilçede bulunan atıl kamu binası ihtiyaç üzerine eğitim yuvasına dönüştürüldü

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde uzun yıllar atıl vaziyette kalan kamu binası, hayırseverlerin desteğiyle yapılan gerekli düzenlemenin ardından ilkokul olarak hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayileşen ilçede bulunan atıl kamu binası ihtiyaç üzerine eğitim yuvasına dönüştürüldü

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde uzun yıllar atıl vaziyette kalan kamu binası, hayırseverlerin desteğiyle yapılan gerekli düzenlemenin ardından ilkokul olarak hizmet vermeye başladı.

        Son yıllarda göç alan ve genç nüfusu artan ilçede, mevcut ilkokulun kapasitesinin yetersiz kalması üzerine eğitim öğretimde dönem başında sabahçı-öğlenci sistemine geçildi.

        Organize sanayi bölgesinde çalışan ailelerin yoğunlukta olduğu ilçede bu sistemle çocukların uzun saatler evde yalnız kalacağı, bunun da sosyal ve güvenlik açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.

        Bu durum üzerine Kaymakamlık koordinesinde Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki atıl bina gerekli düzenlemenin ardından ilkokula dönüştürülerek ilçede sabahçı-öğlenci sistemi kaldırıldı.

        Kaymakam Emre Urhan, AA muhabirine, Şabanözü'nün göç alan ve gençleşen bir ilçe olduğunu söyledi.

        İlçede 628 ilkokul öğrencisinin olduğunu ve bir ilkokul bulunduğunu belirten Urhan, "İlçemiz bir sanayi ilçesi ve birçok anne baba fabrikalarda çalışmakta. Sabahçı olan bir çocuk 12.00'de çıktığı zaman akşam 18.00'e kadar veya sabahtan 12.00'ye kadar evde tek başına kalma durumu oluyor. Bu sebepten aile hayatı noktasında sosyal ve güvenlik açısından bir problem oluşabilme ihtimali söz konusuydu." dedi.

        Bunun üzerine Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde atölye olarak 2014 yılında deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen ve zamanla atıl hale gelen binayı ilkokula dönüştürmeye karar verdiklerini anlatan Urhan, "Burası ilk olarak atölye olarak kullanılmış, daha sonra geçici olarak ilçe hastanesi, akabinde de belediyenin deposu olarak kullanılmış. Atıl kalmış bir binaydı. Biz 'Burası ilkokul olur mu?' diye düşündük ve hızlı bir şekilde projelendirdik. 5 ay gibi bir sürede çok titiz ve yoğun çalışmayla burayı ilkokula dönüştürdük." diye konuştu.

        - Bina hayırseverlerin desteğiyle dönüştürüldü


        Dönem başında çalışmalara başladıklarını ve ikinci dönemin başında yeni ilkokulu açarak ilçede tam gün eğitime geçtiklerini dile getiren Urhan, okulun dönüştürülmesinin hayırsever vatandaşların desteğiyle yapıldığını, hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını kaydetti.

        Çankırı'nın geleneksel kültürünün en önemli simgesi olan yaren kültürünün gelecek nesillere aktarılması için okulun adını Yarenler İlkokulu koyduklarını vurgulayan Urhan, şöyle konuştu:

        "Buranın öncelikle tüm altyapısını baştan aşağı yeniledik. Tüm tadilatını, tesisatını yaptık. Tabii bunları yaparken belli bir proje kapsamında yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğünün İnşaat ve Emlak Hizmetleri biriminin yaptığı projeyle yaptık. Projeyi tamamladıktan sonra müfettişler gelip buranın okul olabileceği onayını verdi, akabinde de Bakanlık onayını aldık ve resmi olarak okulumuz açılmış oldu."

        - Aileler de yeni ilkokulun açılmasından memnun

        Öğrenci velisi Zehra Kılıç da tam gün eğitime geçildiği için mutlu olduklarını belirterek, "İki çocuğum var, biri üç, diğeri birinci sınıfa gidiyor. Sabahçı-öğlenci olduğunda oğlum sabah gidiyordu, öğleden sonra da kızım gidiyordu. Biz sürekli gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Şimdi tam güne geçtiği için rahatladık, öğle yemeği de okulda veriliyor." diye konuştu.

        Özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencinin annesi Nuray Karsavuranoğlu da yeni okulun açılmasıyla sınıflarda yoğunluğun azaldığını anlatarak, "Burada merdiven yok. Bizim için merdiven sıkıntı oluyordu, özellikle tuvalet konusunda. Burası düzayak olduğu için daha avantajlı. Biz çok memnun olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        Çankırı'da aranan 52 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 52 şahıs yakalandı
        Çankırı Valiliğinden Kurban Bayramı öncesinde "dolandırıcılık" uyarısı
        Çankırı Valiliğinden Kurban Bayramı öncesinde "dolandırıcılık" uyarısı
        Orta'ya atanan doktorlar hasta kabulüne başladı
        Orta'ya atanan doktorlar hasta kabulüne başladı
        Uzmanından tuzla ilgili önemli uyarı: Her tuz tüketilmemeli
        Uzmanından tuzla ilgili önemli uyarı: Her tuz tüketilmemeli
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı
        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Çankırı'da protesto edildi
        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Çankırı'da protesto edildi