        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri "Tiyatro Treni" Çankırı durağında izleyiciyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Çankırı'ya geldi.

        Giriş: 07.05.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan Tiyatro Treni'nin Ankara ile birlikte toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsil gerçekleştireceği turnesinin üçüncü durağı Çankırı oldu.

        Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergilendiği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, Çankırı Garı'nda çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

        Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

        Çankırı'nın ardından Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak proje, yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü kültür hattı oluşturmayı hedefliyor.

        Proje kapsamında demir yolu hattının geçtiği illerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatro sanatının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, demir yollarının geçtiği, tiyatro sahnesinin olmadığı illerde Vagon Sahne Projesi ile tiyatro oyunlarının sergilendiğini belirterek, "Gelen ekibimiz Devlet Tiyatroları'nın sanatçıları. Burada gerçek tiyatro oyuncularıyla öğrencilerimizi ve halkımızı buluşturmuş olacağız. Tiyatroseverlerin uzun zamandır beklediği bir şeydi bu. Bundan sonra da farklı etkinliklerle bu tür organizasyonları artıracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Asırlardır devam eden Osmanlı geleneği ihtiyaç sahiplerine umut oluyor
        Orta'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Ortalı hayırsever iş insanı Hayrettin Ünal, yaptırdığı okulda anıldı
        Korgun'da ÇEDES etkinliği düzenlendi
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Çankırı'da "İhtisas Akademi" program...
        Bakan Yardımcısı Serdar Çam: "Çankırı devletimize katma değer üretmektedir"
