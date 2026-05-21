        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri 5 yaşında başladığı yüzme sporunda milli takıma yükseldi

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da 5 yaşında başladığı yüzme sporunda onlarca madalya kazanan Deniz Ece Dugan, bu yıl 14-17 yaş Paletli Yüzme Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Ağabeyi ve kuzenleriyle birlikte henüz okula gitmeden önce yüzmeye başlayan Deniz Ece'nin bu alandaki yeteneği, antrenörü Taner Karabacak tarafından fark edildi.

        Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeyi profesyonel sporculuk boyutuna getiren Deniz Ece, 10 yaşında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda derece alamasa da ikinci şampiyonada üçüncülük elde etti.

        Bugüne kadar 3 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ile Türkiye şampiyonalarında 30'a yakın altın madalya kazanan Deniz Ece, bu yıl 14 yaşına bastıktan sonra katıldığı milli takım seçmelerinde başarılı olarak Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı'na seçildi.

        Milli formayı ilk kez 6-12 Haziran'da Yunanistan'da yapılacak Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda giyecek Deniz Ece, AA muhabirine, zor bir süreçten geçtiğini, milli takıma seçilmenin kolay olmadığını söyledi.

        Yüzmeye başladığı 5 yaşından beri neredeyse hiçbir antrenmanını kaçırmadığını vurgulayan Deniz Ece, "9 yıldır çalışıyorum. Emeğimin karşılığını aldığım için mutluyum. Haftada 7 antrenman yapıyorum. Yazları haftada 10 antrenman yapıyorum. Haftada yaklaşık 30 kilometre yüzüyorum." dedi.




        - "Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmemek başarımı artırıyor"

        Yüzmenin hayatında çok büyük yer kapladığını dile getiren Deniz Ece, "Yüzme benim için sadece madalyalardan ibaret değil. Hayatımın çoğunluğunu havuzda yüzerek geçiriyorum. Su kendimi en iyi, en özgür hissettiğim yer. Bu sene ilk kez milli takımda olacağım. Bu seneki milli takım kadrosunda en genç sporcu benim ve bununla çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Deniz Ece, başarılarının sırrının devamlılık, azim ve disiplin olduğunun altını çizerek, "Antrenmanlarıma hep düzenli olarak katıldım. 8. sınıf öğrencisiyim. Ders çalışmak dışındaki zamanları havuzda geçiriyorum. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmemeye dikkat ediyorum. Bu da benim başarımı artırıyor." ifadesini kullandı.




        - "Yaptığı için çok seviyor ve değer veriyor"

        Yüzme antrenörü Taner Karabacak ise 9 yıldır birlikte çalıştıkları Deniz Ece'nin azimle çalışarak milli takıma seçildiğini anlattı.

        Deniz Ece'nin antrenmanlarını asla kaçırmadığını belirten Karabacak, "Yaptığı için çok seviyor ve değer veriyor. Bence alttan gelecek sporcularımız için bu örnek alınması gereken davranış." dedi.

        Deniz Ece'nin 14-17 yaş kategorisine geçişinin ilk yılında milli takıma seçildiğine dikkati çeken Karabacak, şunları kaydetti:

        "Bu sene üç akredite milli takım seçme müsabakasına katıldık. Topladığımız puanlar neticesinde, 2025-2026 sezonunda milli takıma giren en genç sporcu oldu. Bu sene 100 metre çift palet branşının en iyi derecesi Deniz Ece'de, bu da bizim için bir gurur. 14-17 yaş gençler kategorisinde 50 ve 100 metre rekorlarını saliselerle kaçırdı. İnşallah önümüzdeki sezonlarda rekorları da elimize alıp yolumuza daha güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz."

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ise Çorum'da yapılan spor yatırımlarının bir sonucu olarak Deniz Ece'nin milli takıma seçildiğine işaret ederek, "Bu da Çorum adına gurur verici. Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği veriyor. Biz de ciddi çalışmalar yaparak çocuklarımızın başarısını artırmaya gayret ediyoruz. En büyük hayalimiz Çorum'dan olimpiyatlara sporcu göndermek ve şampiyon olmuş sporcularımızı karşılamak." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Doğumlar dip yaptı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
        "Sizi bekliyoruz"
        Yüzde 3 seviyesindeydi, yağışlarla hızla yüzde 85'e çıktı: Taşkın riskine k...
        Şarkıcı Emre Fel 19 Mayıs kapsamında Çorum'da konser verdi
        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konser alanında gençlik coşkusu
        Çorum'da "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" paneli düzenlendi
        Alaca Karma OSB'de jeolojik etüt çalışmaları başladı
