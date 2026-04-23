Alaca'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği yapıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası: Resimlerle Hadisler ve İlahiler" etkinliği düzenlendi.



Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hadis-i şerifleri resimlerle anlatan çalışmaları sergilendi.



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Neşet Anbar tarafından hazırlanan programda, 9-A ve 9-B sınıfı öğrencilerinden oluşan koro ilahiler söyledi, 10/A sınıfı öğrencileri ise def çaldı.



Anbar, AA muhabirine, öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Öğrencilerden Ali Eren Gürlü de hazırladığı çalışmanın bir insanı korkutmanın etkisini anlattığını belirtti.





Gürlü, "Bu çalışma, şaka amaçlı da olsa insanları korkutmamamız gerektiğini anlatıyor. Arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldım. Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum." dedi.



Salim Erdem Ünverdi ise öğretmenleri eşliğinde yaklaşık bir buçuk hafta çalışarak ilahi söylediklerini anlattı.



Beş yaşından bu yana Kur'an kurslarına gittiğini dile getiren Ünverdi, "Neredeyse Kur'an’ın yarısına kadar geldim ve Peygamber Efendimizi hayatımın çoğunda örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.







