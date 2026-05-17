        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Çorum'da basın toplantısı düzenledi

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Şu anda hiçbirisine kendimiz 'bunları sorun' demediğimiz halde anketlerde çıkan beşinci, dördüncü parti hükmündeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Ağıralioğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, illeri ziyaret ederek halkla bir araya geldiklerini, halkı neyle buluşturacaklarını anlattıklarını söyledi.

        Siyasetin muhasebesini iyi yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, "Memleketin potansiyelini, kapasitesini, yapabileceklerini, risklerini önümüzdeki dönem yapınca kuvvete çevrilebileceklerin hepsinin muhasebesini yaptık. Elimizdeki insan unsuruna, potansiyele, elimizde olan kıymeti, kuvveti çocuklarımız için daha güçlü bir geleceğe dönüştürme stratejilerine akıl yorduk ve Türk milleti için yola koyulduk." diye konuştu.

        Anahtar Partinin yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu dile getiren Ağıralioğlu, "Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerinde kıpır kıpır bir teşkilat. Memleket istikbaline hazırlanıyor. 161'inci parti olarak kurulduk. Şu anda hiçbirisine kendimiz 'bunları bunları sorun' demediğimiz halde anketlerde çıkan beşinci, dördüncü parti hükmündeyiz. Kendi yaptığımız, yaptırdığımız anketler diye konuşuluyor. Kamuoyu da bilsin. Bizim şu ana kadar Anahtar Parti lehine yaptırdığımız bir tane anket yoktur. Bir tane bizim yaptırdığımız anket yoktur. Bu anketlerin hepsi sahada durumunu ölçmek isteyen herkesin anketlerinin sonuçlarıdır. Dolayısıyla bu anketlerden çıkan sonuçlara göre Anahtar Parti, Türk milletinin ümit ufkundadır. Dördüncü, beşinci parti sıralamasına 1,5 senede gelmiş bir parti." dedi.

        Ağıralioğlu, partisinin oy oranlarının yakın zamanda daha çok artacağını belirterek, "Siyasetin bu kadar zor olduğu şartlarda milletin umudu diye görülebilen, tebessümle karşılanabilen, salonlarda coşkuyla alkışlanabilen, önümüzdeki dönem 'memleket için daha iyisi mümkündür' diye ağırlanıp, uğurlanıp dualanabilen bir parti." ifadesini kullandı.

        Daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Salonu'nda "halkla buluşma" etkinliğine katılan Ağıralioğlu, toplantının ardından Anahtar Parti Çorum İl Başkanlığının açılışını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
