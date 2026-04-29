        Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabında nakdi ilerleme yüzde 23,45

        Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabında nakdi ilerleme yüzde 23,45

        Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabında nakdi ilerlemenin yüzde 23,45 olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Kocaman, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı sunumda, demir yolu hattı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

        Delice-Çorum etabının Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 120'nci kilometresinden ayrılarak Çorum merkeze kadar devam ettiğini belirten Kocaman, 2024 yılı Şubat ayında ihalesi yapılan projenin 28 Aralık 2029'da tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

        Projenin sözleşme bedelinin 75 milyar lira olduğuna işaret eden Kocaman, "Sözleşmeye göre proje Kırıkkale'nin Delice ilçesinden başlayıp Çorum merkezine kadar toplam 120 kilometre hat uzunluğumuz olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje hızımız 200 km/saat. Projede Delice yolcu istasyonu, Sungurlu OSB istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve Çorum yolcu istasyonu olmak üzere 5 istasyon bulunmaktadır. Ayrıca Alacahöyük'te de bir sayding (geçiş hattı) bulunmaktadır." dedi.

        Hat boyunca toplam 9,5 kilometre uzunluğunda 8 delme tünel, 1,35 kilometre uzunluğunda 5 aç kapa tünel, 4,95 kilometre uzunluğunda 31 köprü viyadüğü, 16 üst geçit, 84 alt geçit ve 208 menfez bulunduğunu aktaran Kocaman, güzergahta 31 milyon metreküp kazı ve 13 milyon metreküp dolgu çalışması yapılacağını kaydetti.

        Kocaman, "Delice yolcu istasyonu şehir merkezine yaklaşık 600 metre, Sungurlu OSB yük istasyonu kara yoluna yaklaşık 1500 metre, Sungurlu yolcu istasyonu şehir merkezine 2 bin metre ve Çorum yolcu istasyonu şehir merkezine yaklaşık 700 metre mesafededir. Şu ana kadar toplam nakdi ilerlememiz yüzde 23,45'tir. Yapım çalışmalarında kazıda yüzde 87,44, dolguda yüzde 8,49, tünellerimizde yüzde 27,04, köprülerimizde yüzde 26,19, üst geçitlerimizde yüzde 3,12, alt geçitlerimizde yüzde 6,77, aç kapa yapılarımızda yüzde 52,95 ve menfez yapılarımızda yüzde 4,70 olarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Çorum'da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
        Çorum'da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
        Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliği kuruldu
        Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliği kuruldu
        Madalyasını ambulansta aldı
        Madalyasını ambulansta aldı
        Çorum'un keşfedilmeyi bekleyen saklı cenneti Kayaların gizlediği şelaleyi g...
        Çorum'un keşfedilmeyi bekleyen saklı cenneti Kayaların gizlediği şelaleyi g...
        Kadınlara yanlış ilaç tüketiminin riskleri anlatıldı
        Kadınlara yanlış ilaç tüketiminin riskleri anlatıldı
        Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nde binlerce çocuk faydalandı
        Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nde binlerce çocuk faydalandı