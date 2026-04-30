Bakan Uraloğlu, Çorum-Laçin kara yolu ile Kırkdilim tünellerinin açılış töreninde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırkdilim tünellerine ilişkin, "Yılda 12 milyon yolcu, en az bu kadar da kıymetli olan 14 milyon ton yük taşınacak yani biz, Samsun Limanı'nı Çorum üzerinden Mersin'e, Akdeniz'e yüksek hızlı demir yoluyla da bağlamış olacağız." dedi.



Uraloğlu, 25 kilometrelik Çorum-Laçin kara yolu ile Kırkdilim Tünelleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de başlatılan seferberlikle 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 24 yılda 30 bin kilometrenin üzerine çıktığını, 77 ilin bölünmüş yolla birbirlerine bağlandığını söyledi.



Köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğunun 50 kilometreden 856 kilometreye yükseldiğini belirten Uraloğlu, "80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken 2002 yılından bu yana biz 806 kilometre daha tünel inşa ettik. Dile kolay, tam 16 kat yani uç uca eklediğimizde Çorum merkezden bir tünele başladığımızı düşünelim. Kesintisiz şekilde Kars'a kadar ulaşabilecek bir tünel mesafesinden, kesintisiz yer altı ulaşım sisteminden bahsedebiliriz bu kadar uzunlukta." diye konuştu.



Çorum'un, Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapısı konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, 2002'den bu yana kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 93 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, ilçe bağlantı yollarını bölünmüş yol olarak tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunduklarını, İskilip kara yolunun da bu yıl tamamlanacağını dile getirdi.



Uraloğlu, Çorum Çevre Yolu İlim Yayma kavşağının yeniden düzenlenmesi için haziranda ihale düzenleyeceklerini belirtti.



Kırkdilim tünellerinin ulaşımı kolaylaştıracağını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının da ulaşım standartlarını artıran stratejik bir güzergahta, Çorum'umuzun çevresini değiştiren önemli bir eseri daha hizmete sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz 50 kilometre uzunluğundaki Çorum-Laçin-Osmancık yolunun açılışını yaptığımız Çorum-Laçin arasındaki 25 kilometrelik kesimi, özellikle zorlu coğrafyasıyla bilinen meşhur Kırkdilim Geçidi'ni de içerisinde bulunduruyor. Kırkdilim'e vardığımızda doğa size adeta, 'Buradan geçmek bedel ister.' der gibiydi. Burası Çorum'un kuzeyinde sarp kayalıkların yüzlerce metre derinliğinde yarmış olduğu muhteşem ama bir o kadar da önemli, zorlu bir coğrafyadır. İşte burada doğanın sanki 40 düğümle bağladığı zorlu coğrafyayı üç ayrı tünelle adeta ipek bir kurdele gibi dümdüz bir yola dönüştürdük çok şükür. Güzergah üzerinde her biri çift tüplü inşa edilen toplam 4 bin 99 metre uzunluğuyla T1, T2 ve T3 tünellerimiz, Kırkdilim geçişini bölünmüş yol ve tünel konforuyla geçilir hale getirdik. Çift tüp tünel yaptık. 8 bin 200 metre tünel yapmışız burada."



Tünellerle vatandaşların Kırkdilim Geçidi'nden heyelan, kaya düşmesi ve şev kayması gibi tehlikeler yaşamadan konfor ve güvenle geçebileceklerinin altını çizen Uraloğlu, "Projemiz sayesinde hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimde seyahat süresini yarım saatten aşağı yukarı 15 dakikaya düşürdük. Bu sayede zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Esasında birkaç yıl içerisinde tünel, kendisini amorti edecek. Karbon salınımını yıllık 3 bin 420 ton azaltarak Çorum'un güzel doğasını da inşallah korumuş olacağız. Ayrıca bu yolumuz arasındaki bağları güçlendirirken ticaretimizi, turizmimizi ve tarımsal üretimimizi de canlandıracaktır." ifadelerini kullandı.



- Demir Yolu Projesi



Cumhur İttifakı olarak Çorum'u demir yolu hattı ile buluşturduklarını belirten Uraloğlu, "Bu muhalefet ne diyor değerli kardeşlerim? Diyor ki: 'Bunların başlattığı hızlı treni açmak bize nasip olacak'. Ya Allah aşkına bu kadar kolaycılık... Allah size nasip etmeyecek. Onu da bize nasip edecek inşallah. Çorum'u Türkiye'nin en önemli demir yolu projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın tam kalbine yerleştirdik çok şükür." diye konuştu.



Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabındaki genel ilerlemenin yüzde 25 seviyesinde olduğuna işaret eden Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Çorum ile Ankara arası seyahat süresinin 1 saat 20 dakikaya ineceğini söyledi.



Hattın Çorum-Merzifon etabının ihalesinin 27 Nisan'da, Merzifon-Havza etabının ihalesinin de 28 Nisan'da yapıldığını anlatan Uraloğlu, Havza-Samsun etabının ihalesinin de 2026 sonu ya da 2027 başında gerçekleştirileceğini bildirdi.



Hattın tamamlanmasıyla Samsun ile Ankara arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini vurgulayan Uraloğlu, "Yılda 12 milyon yolcu, en az bu kadar da kıymetli olan 14 milyon ton yük taşınacak yani biz, Samsun Limanı'nı Çorum üzerinden Mersin'e, Akdeniz'e yüksek hızlı demir yoluyla da bağlamış olacağız. Çorum'un doğu ve batı, kuzey ve güney koridorlarında merkez konumundaki stratejik avantajlarını en iyi şekilde değerlendirecek bu proje, şehrimizin ticaret, turizm ve sanayi potansiyelini daha da güçlendirecektir." dedi.



Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de konuşmalarında Kırkdilim tünellerinin hayırlı olmasını temenni etti.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti.



Bakan Uraloğlu ve Çorum Belediye Başkanı Aşgın, açılış töreni sonrası TOGG marka otomobillerle Kırkdilim tünellerinde test sürüşü yaptı.



