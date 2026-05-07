Bayat Belediye Başkanı Ünlü'nün babası Bahattin Ünlü vefat etti

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün babası Bahattin Ünlü son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 83 yaşındaki Ünlü, dün akşam saatlerinde vefat etti. Bahattin Ünlü'nün cenazesi, memleketi Kargı ilçesindeki Mihrihatun Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kargı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

