Bayat'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
Çorum'un Bayat ilçesinde, "Orman Benim" etkinliği kapsamında ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
Bayat ve Kunduzlu orman işletme müdürlüklerince düzenlenen etkinlikte kamu kurumlarının çalışanları, öğrenciler ve orman görevlilerinden oluşan gönüllüler, Kuşcaçimen Mesire Alanı’nda temizlik yaptı.
Etkinliğe Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat İlçe Emniyet Amiri Murat Onarok ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca da katıldı.
