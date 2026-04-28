        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum Aile Yaşam Merkezinden 6 ayda yaklaşık 30 bin çocuk yararlandı

        Giriş: 28.04.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, Aile Yaşam Merkezi İlham Fabrikası'nda eğitim gören çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, merkezin "Aile Yılı" olan 2025'te hizmete başladığını söyledi.

        Merkezin annelerin nefes alacağı, çocukların eğlenerek öğreneceği bir mekan olduğunu vurgulayan Çalgan, yaz tatiliyle merkeze ilginin artacağını kaydetti.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle bu yönde projeler hayata geçirdiklerini, Aile Yaşam Merkezi'nin de bu projelerden biri olduğunu anlattı.

        Merkezin her yaştan çocuğa hitap ettiğine dikkati çeken Aşgın, "Aile, daha çocuk doğmadan başlayan bir süreç. Bebeğin doğmasından önce, gebelik döneminden başlayıp hemen hemen her yaş grubuna dokunmak istedik. Burada Oyunbazlar eğitim atölyesi, bebek kütüphanesi, ilham fabrikası gibi 8 farklı atölye var. Ana rahminden itibaren alıyoruz ve hemen hemen her aya, her yıla yönelik çocukların aileleriyle hoşça vakit geçirecekleri bir alanı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Merkezin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Aşgın, "Geçtiğimiz ekim ayından itibaren merkezden yaklaşık 30 bin yavrumuz istifade etti ve bundan sonra da artarak devam edecek. İlgi çok fazla." dedi.

        OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise 2025'te sözleşme törenini yaptıkları projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dicle, OKA'nın ekonomik kalkınma alanında birçok projeyi desteklediğini, sosyal kalkınmanın da sürekli gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
        Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sungurlu Atır Su Arıtma Tesisi hizmete başladı
        Çorum'da 1 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da baba ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 30 yıl hapis cezası
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
