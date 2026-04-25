Çorum FK, 1. Lig'de yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Çorum FK 67 puanla ligde dördüncü sırada yer alırken, küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada bulunuyor. Çorum ekibinde kart cezalısı Burak Çoban maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İbrahim Sehic ve Atakan Akkaynak'ın da Sakaryaspor maçında oynaması beklenmiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Çorum FK'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

