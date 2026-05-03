Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda 7 Mayıs Perşembe günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 38. ve normal sezonun son haftasında dün konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.
Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun çalışmalarıyla devam eden antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
