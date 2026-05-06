Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda yarın evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından maç taktiği üzerine çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.