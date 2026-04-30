Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, taktik ve kaleli oyun çalışması yaptı. Çorum temsilcisi, Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

