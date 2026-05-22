Çorum FK, Esenler Erokspor maçının Çorum'daki hazırlıklarını tamamladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde 24 Mayıs Pazar günü Konya'da Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın Çorum'daki hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ter antrenmanı yaptı. Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kara yoluyla maçın oynanacağı Konya'ya gitmek üzere takım otobüsüyle kulüpten ayrıldı. Kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu, takımı kulüp tesislerinden uğurladı. Konya'da konaklayacağı otelde kampa girecek kırmızı-siyahlı takım, yarın TÜMOSAN Konyaspor'un tesislerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.