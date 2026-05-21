Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde 24 Mayıs Pazar günü Konya'da Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki idman, koordinasyon, pas ve taktik çalışmaların ardından kaleli oyunla sona erdi. Çorum temsilcisi, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

