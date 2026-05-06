        Çorum FK, play-off 1. turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

        Çorum FK, play-off 1. turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

        Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Arca Çorum FK, yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligi 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonunda 71 puanla 4. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü'nü yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek istiyor.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan iki karşılaşma, Çorum FK'nin 2-1 ve 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

