Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 37. haftasında 26 Nisan Pazar günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman, 3 kaleli oyunla sona erdi. Çorum temsilcisi, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

