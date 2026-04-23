Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 26 Nisan Pazar günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.



Sakatlığı nedeniyle tedavi için gittiği İspanya'dan dönen futbolcu Mame Thiam da antrenmana katıldı.



Çorum temsilcisi, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

